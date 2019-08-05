التعاون الاسلامي تعرب قلقها إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء "تدهور الوضع في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، بما في ذلك التقارير التي تفيد بنشر قوات شبه عسكرية إضافية واستخدام القوات الهندية ذخائر عنقودية محظورة ضد المدنيين".



وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين،"حزنها لوقوع المزيد عن الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لانتهاك القوات الهندية وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة، وتعرب عن تضامنها مع شعب جامو وكشمير التي تحتلها الهند".



كما جددت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات شعب جامو وكشمير.