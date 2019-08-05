"ملتقى إبداعات الشاطئ" بمطروح عاصمة للثقافة المصرية



أقام فرع ثقافة مطروح "ملتقى إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفي بكورنيش المحافظة، والذي يستضيف مجموعة من الفرق الفنية من خارج المحافظة، وذلك في إطار إعلان مطروح عاصمة للثقافة المصرية.



وقدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية مجموعة من الأغانى الطربية التى نالت إعجاب الجمهور، بقيادة الفنان أحمد الاشقر، كما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات المميزة منها "الجية، السامر، الكف، الترحي"، بجانب غناء فردى للمطربين إيهاب الأمير وسليمان عبدالجواد.



وفى إطار شغل أوقات الفراغ للأطفال فى الأجازة الصيفية تم تنظيم ورشة فنية للأطفال الموهوبين مع الفنانة هند عبدالحميد بحضانة البراعم، لصقل مواهب الأطفال وتحفيز ملكاتهم الفنية بقصر ثقافة الطفل بمطروح.



كما أقام نادى البادية بمطروح أمسية شعرية لشعراء البادية وتقديم باقة من الفنون البدوية "المجرودة الشتاوة، الطق"، استلهامًا للموروث الشعبى والحفاظ عليه من الاندثار.