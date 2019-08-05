تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات.. والرئيسى يخسر 92 نقطة

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما صعدت المؤشرات الثانوية على استحياء.



خسر المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" نحو 92 نقطة من قيمته بمستهل التعاملات، بما نسبته 69. 0% ليسجل مستوى 13518 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 13. 0%، بما يعادل 68. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 523.1 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 47.8 مليون جنيه، بتداول حوالى 14.66 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.073 ألف صفقة بيع وشراء.