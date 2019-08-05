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عالم

مطار ليناتى فى ميلانو مغلق حتى 27 أكتوبر للتجديد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يبقى مطار ليناتي، وهو المطار الأصغر في مدينة ميلانو في إيطاليا، مغلقا من أجل التجديد لثلاثة شهور حتى 27 أكتوبر، فيما يتم تحويل جميع رحلاته الجوية خلال هذه الفترة إلى مطار مالبينسا الأكبر حجما في ميلانو والأبعد عن المدينة.

وقد يحتاج المسافرون القادمون إلى ميلانو في الشهور الثلاثة للتأكد مرة أخرى من المطار الذي سوف يهبطون به، ومعرفة ما إذا كانوا بحاجة للترتيب لمسار مختلف إلى المدينة.

وأعلن مطار ليناتي، وهو واحد من المطارين الدوليين في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا، العام الماضي عن خططه لتحديث بنيته التحتية.

ومن بين أشياء أخرى، يتم تجديد مدارج الإقلاع والهبوط وصالات المغادرة والوصول. ومن المقرر أن يتعامل المطار، الواقع في ضواحي ميلانو، مع الرحلات الجوية الداخلية والأوروبية في المستقبل.
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