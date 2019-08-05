كوريا وأمريكا تبدأن تدريبات عسكرية مشتركة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الإثنين، تدريبات عسكرية مشتركة على الرغم من انتقادات الشطر الشمالي والتعبير عن احتجاجها باختبارها لأسلحة جديدة.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه وفقا للسلطات العسكرية، فإنه من المتوقع أن تستمر التدريبات العسكرية المشتركة لنحو أسبوعين ببدء تدريب مراكز القيادة الذي يعتمد على المحاكاة على أجهزة الكمبيوتر.



وتعتزم السلطات العسكرية تشديد مستوى التأهب للقوات العسكرية نظرا للإمكانية الكبيرة في إجراء كوريا الشمالية للمزيد من التجارب الصاروخية إذ أنها وجهت انتقادات شديدة اللهجة ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن، وأطلقت سلسلة من الصواريخ مؤخرا.



وكانت تدريبات دونج مينج 19-1 قد أجريت من قبل واشنطن وسول في مارس الماضي لتحل محل تدريبات الحل الرئيسي مخفضة نطاق التدريبات القائمة على خلفية المسار الدبلوماسي القائم مع بيونج يانج.



وتركز كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جهودهما للتحقق من القدرة التشغيلية الأولية بهدف تقييم قدرة الجيش الكوري الجنوبي على تولي حق قيادة العمليات في زمن الحرب.