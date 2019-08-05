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حوادث

اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية خلال ساعات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:20 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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كشف مصدر قضائي، أنه سيتم اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل انتهت من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الحركة تتضمن ترقيات نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.

وأوضح أن الحركة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء في الأيام الماضية تتضمن التبادل بين القضاء والنيابة العامة.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إرسال الجزء الأول للحركة لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها والتصديق عليها وإعلانها.

وأكد أنه تم مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

ولفت المصدر أن مجلس القضاء الأعلى سيفتح باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية بعد صدورها لمدة أيام، ليبدأ بعدها عمليات الفحص.

وأشار المصدر إلى أن الجزء الثاني من الحركة، يشمل ترقية رؤساء المحاكم الإبتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.

وذكرت المصادر أن الجزء الثالث يتضمن ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية.
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