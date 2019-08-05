المركزي الفلبيني يتوقع خفض الفائدة 50 نقطة خلال العام الحالي

قال "بنيامين ديوكنو" محافظ البنك المركزي الفلبيني إنه يتوقع خفض سعر الفائدة في البلاد بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، مشيرا إلى أن توقيت قرار الخفض يتوقف البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأيام المقبلة.



وقال "ديوكنو" ردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لخفض الفائدة بصورة أكبر، "حتى نهاية العام ستنخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.. إذا خفضناها بمقدار 50 نقطة أساس فسنعلن بوضوح أن هذا هو الخفض النهائي حتى نهاية العام الحالي لكي نمنح البنوك الوقت اللازم لتعديل أوضاعها".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي الفلبيني قوله إن القرار النهائي سيتوقف على البيانات الاقتصادية وبيانات أوضاع السوق المتاحة.



ويترقب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الفلبيني بيانات التضخم المقرر نشرها غدا وكذلك بيانات نمو الاقتصاد الفلبيني المقرر نشرها يوم الخميس المقبل إلى جانب المؤشرات على تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

