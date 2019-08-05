جولة محادثات تركية أمريكية لإقامة منطقة "آمنة" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين بدء جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا.



ووفقا لعدد من وسائل الاعلام التركية فإن هذه الجولة هي الثانية بين الجانبين، ويجري عقدها في أنقرة.

وكانت جولة سابقة عُقدت في يوليو الماضي، وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.



وقال الوزير إن العرض الذي قدمته الولايات المتحدة "لم يكن مرضيا" والجانب التركي "بدأ ينفد صبره".



وأضاف أن الحليفين لم يتفقا بشأن من سيسيطر على المنطقة الآمنة وكم سيكون عمقها وما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية ستظل بالمنطقة.



يأتي هذا في أعقاب الأزمة التركية الأمريكية بسبب صفقة الأسلحة الروسية التي استوردتها تركيا.

