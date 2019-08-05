الليلة.. "مترو" على مسرح أوبرا ملك

يشهد مسرح أوبرا ملك برمسيس، اليوم الإثنين، تقديم عرض "مترو" من جديد، وهو من إنتاج فرقة الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوميا.



"مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم، والنظر بإيحابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال "يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم وتتوالى الأحداث.



"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم إستعراضات حمدإبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.