الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت مواطنا ونجله من طولكرم، بالإضافة إلى شابين من بيت لحم.



من ناحية أخرى، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال التابعة لإدارة المعتقلات أحدثت تدميرا كبيرا في قسمي (19 و20) في معتقل (عوفر)، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها يوم أمس مستهدفة القيادات التنظيمية للأسرى.



وأوضح نادي الأسير - في بيان صحفي - أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاما)، حيث تم تقييد بعض المعتقلين ونقل بعضهم للزنازي، مشيرا إلى أن الأسرى أعادوا الوجبات التي تقدمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام واستمروا اليوم في إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.