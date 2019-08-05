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مصر

النقل تناقش تطوير خدمات السكك الحديدية وأعمال التأمين والنظافة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:15 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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عقدت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، اليوم، الجمعية العمومية العادية وغير عادية، حيث تم إقرار الميزانية السنوية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة.

واستعرض الاجتماع نشاط الشركة من خلال عرض تقارير مصورة عن مستوى النظافة في المحطات والقطارات وتم التأكيد على أهمية تطوير منظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة واستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات علي مستوي الجمهورية.

وناقش الاجتماع، جهود الشركة في إنشاء وحدة لإنتاج منظفات خاصة بالشركة بدلا من الاعتماد على الشراء الخارجي وكذلك جهود الشركة في تصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال كما قامت الشركة بالاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.

ووجه الاجتماع، ببذل مزيدا من الجهد خلال الفترة القادمة والعمل على مدار الساعة وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وأشار اللواء رفعت حتاته رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة إلى تحقيق الشركة إيرادات خلال عام 2018 تصل إلى 272 مليون جنيه بزيادة قدرها 18% عن عام 2017 كما حققت الشركة صافي الربح 6.9 مليون جنيه في العام المالي المنتهي 31122018.

وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة وإبراء الذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة.
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