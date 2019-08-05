صحف السودان تُبرز ترتيبات تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الاثنين، الترتيبات الجارية الآن؛ لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي بعد توقيع "المجلس العسكري الانتقالي"، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" وثيقة الإعلان الدستوري، أمس الأحد بالأحرف الأولى.



وقالت صحيفة "السوداني" إن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها بدءا من مطلع سبتمبر الجاري، ونشرت تقارير عن أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، والانضمام لعضوية المجلس السيادي.



أما صحيفة "المجهر"، فتحدثت عن آمال بتحسن الوضع الاقتصادي مع تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى ارتفاع ملحوظ في سعر الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية، في السوق الموازية، فور إعلان توقيع الوثيقة.



وأبرزت صحيفة "اليوم التالي" بعضا من مظاهر الفرح التي عمت الشارع السوداني أمس احتفاء بتوقيع الوثيقة، في وقت قالت صحيفة "الصيحة" إن قوى "الحرية والتغيير" تراجع سير أكثر من 100 شخصية لاختيار الوزراء في الحكومة الجديدة، أما صحيفة "الأخبار" فاهتمت بالترحيب الدولي والإقليمي الواسع بتوقيع الاتفاق.