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عالم

الإسرائيليون يعارضون حكومة "الوحدة" برئاسة نتنياهو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:57 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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عبرت أغلبية الإسرائيليين عن معارضتهم لتشكيل حكومة وحدة برئاسة بنيامين نتنياهو، ومؤلفة من حزبي الليكود و"كاحول لافان"، بعد انتخابات الكنيست التي ستجري في 17 سبتمبر المقبل، حسبما أظهر استطلاع نشره موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يؤيدون حكومة وحدة بين الليكود و"كاحول لافان"، فيما عبر 34% عن تأييدهم لهذه الخطوة.

وأجري هذا الاستطلاع على خلفية مطالبة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، بتشكيل حكومة وحدة من دون إشراك الأحزاب الحريدية فيها، وإلى جانب تقديرات في الحلبة السياسية، أخذت تتعزز مؤخرا، بأن حكومة وحدة قد تكون السيناريو الوحيد المحتمل بعد الانتخابات.

وتبين من الاستطلاع أن 55% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار، و48% من ناخبي أحزاب اليمين، يعارضون تشكيل حكومة وحدة، فيما عبر 37% من ناخبي اليمين، و38% من ناخبي الوسط – يسار، عن تأييدهم لهذه الفكرة.

إلا أن 51% من الذين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح "كاحول لافان" في الانتخابات المقبلة، أيدوا تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، مقابل 42% الذين عارضوا ذلك. وفي المقابل، فإن 49% من الذين ينوون التصويت لحزب الليكود يعارضون تشكيل حكومة وحدة، بينما أيد ذلك 37%.
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