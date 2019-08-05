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عالم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من مخيم العروب ويستدعي آخرين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت الشبان جمال هاشم جنازرة، وايهاب كمال جوابرة، واحمد رأفت البدوي، وعنان الشريف، والطفل عبيدة أكرم جوابرة، بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما سلمت قوات الاحتلال في المخيم ذاته، محمد ناصر البدوي وعلي حسن الشريف وأُبيّ جوابرة وإياس هاني جعارة، بلاغات لمراجعة مخابراتها، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها توفيق لافي، وأحمد أبو سل، والمبعد جهاد جعارة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
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