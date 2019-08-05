بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين ومراكبهم في بحر غزة

اعتدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على الصيادين ومراكبهم في بحر مدينة غزة، وأصابت أحد أطفالهم بحالة إغماء، وأحدثت أضرارا في معداتهم.



وأفاد مراسل "وفا" نقلًا عن الصياد زكريا بكر، بأن زوارق الاحتلال الحربية قامت بإطلاق النار وفتح مضخات المياه باتجاه مركبين كانا يعملان بصيد أسماك السردين ومعهم مراكب صغيرة "حسكات" على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة الطفل عبد الله مفلح أبو ريالة بحالة إغماء عقب فتح خراطيم المياه صوبه ووقوعه داخل البحر.



وأكد أن اعتداءات بحرية الاحتلال تسببت بسقوط مولدين كهربائيين إلى داخل مياه البحر من على مركب الصياد فلاح محمد أبو ريالة نتيجة لضخ المياه والأمواج الصناعية، إضافة إلى فقدان 12 قطعة "ملطش من حسكة" الصياد محسن خليل أبو ريالة، نتيجة للموج الصناعي، وضخ المياه، ومحاولة الزورق الحربي الإسرائيلي قلب مراكب الفلسطينيين في البحر.



وتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، وتحرمهم من ممارسة مهنة الصيد بإطلاق الرصاص عليهم وإغراق مراكبهم ومصادرتها واعتقالهم.