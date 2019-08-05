إعصار "ويبها" يودى بحياة 5 أشخاص في فيتنام

قالت السلطات الفيتنامية اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 13 آخرين، بعدما ضرب إعصار ويبها الساحل الشمالي لفيتنام.



وجاء في بيان لمركز اللجنة المعنية بالحماية من الكوارث الطبيعية أن إقليم ثانه هوا كان الأكثر تضررا، حيث لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وفُقد 12 آخرين.



ويشار إلى أن معظم المفقودين من منقطة قوان سون، حيث دمرت مياه الفيضانات قرية بأكملها.



وتردد أن شخصين لقيا حتفهما في إقليمي باك كان الجبلي ودين بين.



وكان إعصار ويبها قد ضرب إقليم قوانج نينه، موطن موقع هالونج الأثري المدرج في قائمة مواقع التراث العالمي، ومدينة هابهونج القريبة، نحو الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) الخميس الماضي.



وضعفت قوة الإعصار ليصبح منخفضا استوائيا أمس الأول السبت، مع استمرار هطول الأمطار في العاصمة هانوي أمس الأحد.



وجرى نشر نحو 800 جندي من الجيش والميلشيا الوطنية للمساعدة في جهود الإغاثة في الأقاليم الواقعة بشمال شرق البلاد، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الأقاليم وقوع مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الأيام المقبلة.