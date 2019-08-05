مقتل ضابط شرطة إثر انفجار قنبلة شمالي أفغانستان

لقي أحد ضباط الشرطة مصرعه وأُصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح إثر انفجار قنبلة في مدينة بول خمري شمالي أفغانستان، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة الإقليمية.



وقال المتحدث جويد بشارات إن "الحادث وقع عندما كان ضباط الشرطة على متن سيارة في دورية روتينية في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. وقد لحقت أضرار أيضا بسيارة الشرطة جراء الانفجار".



وشهدت المدينة، وهي حاضرة مقاطعة بغلان بشمال البلاد، سلسلة من التفجيرات منذ بداية هذا العام.



وألقى المسؤول في الشرطة باللوم في الهجوم على أعداء السلام، في إشارة إلى حركة "طالبان" المسلحة، لكن الأخيرة لم تصدر أي تعليق حتى الآن.



وزاد التمرد المسلح الذي تقوده طالبان من هجماته منذ بداية عام 2015 عندما تولت قوات الأمن الأفغانية المسؤوليات الأمنية الكاملة من القوات التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".