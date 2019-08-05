مناقشة "اللون العاشق" بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

نظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة دكتور فتحي عبد الوهاب، مساء أمس الأحد، ندوة لمناقشة رواية (اللون العاشق) للأديب أحمد فضل شبلول، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تجسد الرواية سيرة ذاتية متخيلة للفنان التشكيلي محمود سعيد، والذي يعد أحد رواد الفن التشكيلي في مصر والوطن العربي، وتتوقف الأحداث عند عام 1935، عندما رسم "سعيد" أشهر لوحاته وهي "بنات بحري".



وتدور الأحداث حول خروج بنات بحري من اللوحة، وتشابكهن مع الفنان ومع الحياة التي يعاصرها، مما يكسب الرواية بعدا إنسانيا وجماليا.