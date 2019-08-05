رئيس وزراء العراق يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من "إرادة النصر"

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهد، منذ قليل عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر.



وقد ذكر بيان للحشد أن "قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله".

