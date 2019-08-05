ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بولاية آسام الهندية إلى 90 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح ولاية آسام الواقعة شمال شرق الهند إلى 90 قتيلا.



وذكرت قناة (ان دى تى فى) الإخبارية الهندية، أن الفيضانات أضرت بنحو 88 ألف شخص في 10 ضواحي على الأقل من (آسام)، وأدت إلى تدمير المحاصيل في أكثر من 16 ألف هيكتار من الأراضى الزراعية، فضلا عن إغراق 147 قرية.



وأشارت القناة إلى أن ضاحية (باربيتا) تعتبر أكثر ضواحي (آسام) تضررا، فيما أقامت السلطات المحلية نحو 25 مخيما للإغاثة وتوزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات.