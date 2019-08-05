نزول 40 مهاجرًا في مالطا بعد تفاوض ألمانيا

تمكنت مجموعة من 40 مهاجرًا- أنقذتهم سفينة إغاثة ألمانية معروفة باسم "آلان كردي" - من النزول في مالطا، الأحد، وستتولى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي رعايتهم في أعقاب اتفاق تفاوضت برلين بشأنه.



وأعلن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات- في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) في وقت متأخر من مساء أمس السبت- أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بعد ورود طلب من ألمانيا بشأن ذلك، وأن بلاده ستسمح بنقل 40 مهاجرًا على السفينة الألمانية (آلان كردي) إلى أحد أصول قواتها المسلحة ودخول الميناء لكن لن يبقى أي مهاجر بمالطا.



وكانت سفينة الإغاثة قد أنقذت 40 شخصًا، يوم الأربعاء الماضي، بعدما انتشلتهم من على قارب صغير قبالة الساحل الليبي، ثم أبحرت بهم إلى جنوبي إيطاليا، معللة ذلك بأن ميناء جزيرة (لامبيدوسا) التابعة لإيطاليا كان الأقرب والآمن، إلا أن وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني، كان قد أعلن في اليوم ذاته أنه سيتم حظر السفينة من الدخول في المياه الإيطالية الإقليمية.



تجدر الإشارة إلى أن مسألة غلق الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ الخيرية قد أصبحت استراتيجية متكررة، خلال العام الماضي، في محاولة لإجبار الاتحاد الأوروبي على التعامل مع المهاجرين.