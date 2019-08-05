وفاة الساعد الأيمن لزعيم "الخمير الحمر" في كمبوديا

توفي، الأحد، نيون تشي الساعد الأيمن لزعيم جماعة (الخمير الحمر) بول بوت- التي ارتكبت مجازر بشعة خلال نحو 4 أعوام من حكمها لكمبوديا، أسفرت عن مقتل قرابة 1.7 مليون شخص.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز)، أن نيون تشي- الذي كان يحمل اسم (الرفيق رقم 2) والمنظر الأكبر لـ (الخمير الحمر) التي حكمت كمبوديا بين عامي 1975 و1979- توفي داخل محبسه عن عمر يناهز 93 عاما.



ويرى المراقبون، أن نيون يعتبر مسئولا عن السياسات المتطرفة التي انتهجتها جماعة (الخمير الحمر)، فضلا عن تورطه بشكل مباشر في عمليات التطهير والإعدام خارج القانون التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم تلك الجماعة الشيوعية.



وكانت إحدى المحاكم المدعومة من جانب الأمم المتحدة قد اتهمت نيون تشي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، فيما دأب تشي على إنكار أنه متورط في ارتكاب أي من التهم المنسوبة إليه.