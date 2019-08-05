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الثقافة

ثقافة الإسكندرية يناقش رواية "محركو الدمى"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:19 ص
جريدة الدستور
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نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الأحد، ندوة لمناقشة رواية "محركو الدمى" ثلاثية دومينو "، للأديب إسلام سمير، بقصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.

وتناولت الندوة بالعرض والتحليل الرواية، الصادرة عن دار شهرزاد للنشر، حيث صنع الكاتب متاهة من الألغاز وتنقل خلالها عبر الكثير من الأزمنة بسلاسة وغموض لانشعر معهما بالملل، في سرد شيق ومثير ولغة بسيطة.

وتستعرض الرواية أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى، والسبل الممكنة لمنع الحرب العالمية الثالثة.

شارك في الندوة الأديب والناقد دكتور أحمد فرح، والأديب محمد عبد الوارث.
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