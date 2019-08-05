"حواديت الأراجوز" و"موسيقى عربية" بمعرض الإسكندرية الصيفي للكتاب

قدم فرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة مسعود المصري، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لفريق مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد الأشقر، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب، والذي انطلق الاثنين الماضي، بأرض كوتة، وسط المدينة.



وقدمت فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة للبيت الفني للمسرح، عرض "حواديت الأراجوز"، بطولة راندا قطب، وعادل الكومي، وعاطف خلف، من تأليف راندا إبراهيم، وأشعار خميس عز الرب، وإخراج محسن العزب.



يقام معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب في إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بالمدن الساحلية خلال فترة الصيف، وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع، ويشارك فيه ٨٦ ناشرا من قطاعات الوزارة ودور النشر الخاصة.



يقدم المعرض - المقام على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع - عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية تتضمن ندوات ثقافية، وحفلات توقيع، ومناقشة لمجموعة متنوعة من الكتب،و كذلك أمسيات شعرية، وحفلات فنية، ويستمر حتى الخميس القادم.