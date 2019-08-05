أبوالقاسم رئيسا للغرفة التجارية بأسوان بالتزكية للمرة الخامسة

انتهت هيئة المكتب بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسوان من تشكيلها، الأحد، حيث فاز محمد أبو القاسم عبد الوارث بمنصب رئيس الغرفة التجارية بالتزكية للمرة الخامسة.



وقال أبو القاسم - في تصريح اليوم عقب الانتهاء من التشكيل - إن الدكتور محمد حسانين طاهر فاز بالتزكية نائب أول الغرفة، محمد عبد الفتاح سليمان بالتزكية وكيل ثاني الغرفة، كما حصل حسام الدين مصطفى عبد المجيد على منصب سكرتير عام الغرفة، وعبد الغني عبد الهادي إبراهيم أمينا للصندوق، وسمير بشارة زكي أمين صندوق مساعد، وعبد الرؤوف سعد زغلول بالعضوية.



وأضاف أن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار أصدر أيضا قرارًا بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان، والتي شملت أحمد عبد الحافظ محمد عبد الرسول، ومحمد عثمان صابر عبده، وعلاء الدين حسن أحمد سيد، ومحمد سيد حسين عبد المعطي، ومحمد محمود محمد عبد المجيد، وعصام عبد المنعم أحمد برسي.