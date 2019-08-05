أمريكا: مرشحون للرئاسة يطالبون بجلسة طارئة للكونجرس

طالب كبار المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل باستدعاء الكونجرس من عطلته لمواجهة أحداث العنف باستخدام الأسلحة النارية والتي شهدت على مدى الأيام الماضية مقتل وإصابة العشرات في ولايات تكساس وأوهايو وكاليفورنيا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد بتلك الحوادث وقال " لا مكان للكراهية في بلادنا " وتعهد، في تصريحات للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، بالتعامل مع هذه المشكلة. مضيفا أنه تحدث إلى كل من المدعي العام ومدير المباحث الفيدرالية وبعض أعضاء الكونجرس وسيصدر بيانا صباح اليوم الاثنين في هذا الشأن.



ووصف ترامب مرتكبي حوادث إطلاق النار الجماعي بأنهم أشخاص " مختلون عقليا" على نحو خطير، مضيفا أن هذه المشكلة موجودة منذ سنوات وسنوات وينبغي لها أن تتوقف.



وكانت هجوما تكساس وأوهايو على مدى يومي السبت والأحد قد خلفا نحو 29 قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين.



يذكر أن الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، بدأ عطلته منذ يوم 3 أغسطس لتستمر لمدة خمسة أسابيع حتى يعود للانعقاد يوم 9 سبتمبر المقبل.