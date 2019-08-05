فرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق المدارس في كشمير

فرضت السلطات في كشمير الهندية حظرا على التجمعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضم تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.



وأعلنت السلطات في كشمير ـ في بيان أوردته قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أنها فرضت حظرا تاما على التجمعات والاجتماعات العامة في سريناجار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، دون الإشارة إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.



وتصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وقال مصدر أمني إن الهند أرسلت نحو 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.



وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.