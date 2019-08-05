الجيش الأفغاني يعتقل رئيس الاستخبارات في طالبان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الإثنين، عن اعتقال رئيس المخابرات في حركة طالبان في ولاية تخار شمال شرقي البلاد.



ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير 217 إن جنود الجيش الوطني الأفغاني نصبوا كمينًا في قارة طابا بإقليم تخار حيث نجحوا في اعتقال قاري خان محمد بن عبد الحميد، قائد مخابرات الظل لطالبان في الإقليم.



ولم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.