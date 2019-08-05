مقتل 9 أشخاص وفقدان 4 في فيضانات بوسط الصين

أعلنت سلطات مقاطعة هوبي بوسط الصين مقتل 9 أشخاص وفقدان 4 آخرين في فيضان مفاجيء ناجم عن أمطار غزيرة في منطقة سياحية طبيعية بالمقاطعة.



وذكرت السلطات – في بيان اليوم - أن الحادث وقع مساء أمس الأحد في مضيق دوهبي بمحافظة خهفنغ بالمقاطعة، وأن أجهزة البحث والإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 61 شخصا.مضيفة أنه تأكد مقتل 9 أشخاص وفقدان 4، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.