مقتل 9 أشخاص وفقدان 4 في فيضانات بوسط الصين
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:11 ص
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أعلنت سلطات مقاطعة هوبي بوسط الصين مقتل 9 أشخاص وفقدان 4 آخرين في فيضان مفاجيء ناجم عن أمطار غزيرة في منطقة سياحية طبيعية بالمقاطعة.
وذكرت السلطات – في بيان اليوم - أن الحادث وقع مساء أمس الأحد في مضيق دوهبي بمحافظة خهفنغ بالمقاطعة، وأن أجهزة البحث والإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 61 شخصا.مضيفة أنه تأكد مقتل 9 أشخاص وفقدان 4، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.
وذكرت السلطات – في بيان اليوم - أن الحادث وقع مساء أمس الأحد في مضيق دوهبي بمحافظة خهفنغ بالمقاطعة، وأن أجهزة البحث والإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 61 شخصا.مضيفة أنه تأكد مقتل 9 أشخاص وفقدان 4، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.