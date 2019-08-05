ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في شهر يوليو

قال البنك المركزي اليوم الاثنين، إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية ارتفع بشكل طفيف في شهر يوليو مقارنة مع الشهر الذي سبقه.



بلغ احتياطي النقد الأجنبي في البلاد 403.1 مليار دولار في نهاية يوليو، بزيادة قدرها 40 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا لبنك كوريا المركزي.



وترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع العائدات في إدارة الأصول بالعملات الأجنبية.



ولكن انخفضت أسعار العملات المقومة بالدولار مثل اليورو (الاتحاد الأوروبي) والين (اليابان)، نتيجة استرداد الدولار الأمريكي لقوته.



يتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى والأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.



وانخفضت قيمة الأوراق المالية الأجنبية في يوليو الماضي بمقدار 1.82 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه إلى 372.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 1.75 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.



وانخفضت ودائع حقوق السحب الخاصة للبلاد لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 70 مليون دولار إلى 3.39 مليار دولار.



وبقيت موجودات سبائك الذهب دون تغيير عند 4.79 مليار دولار خلال نفس الفترة.



اعتبارًا من نهاية يونيو، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة في العالم من حيث كمية احتياطيات النقد الأجنبي. وتصدرت الصين القائمة، تلتها اليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان، وفقا لبنك كوريا المركزي.