انخفاض مبيعات السيارات اليابانية في سيئول خلال يوليو

شهدت مبيعات السيارات اليابانية في السوق الكورية الجنوبية تراجعا حادا في يوليو الماضي وسط الخلاف التجاري المتزايد بين كوريا الجنوبية واليابان.



أوضحت رابطة مستوردي وموزعي السيارات الكورية (KAIDA) اليوم الاثنين أن عدد السيارات اليابانية المسجلة حديثا في يوليو الماضي بلغت 2،674 وحدة متراجعة بنسبة 17.2% عن نفس الشهر من العام السابق، و32.2% عن الشهر الذي سبقه.



ووصلت حصة السيارات اليابانية في السوق المحلي للسيارات الأجنبية في الشهر الماضي إلى 13.7% منخفضة بمقدار نقطتين مئويتين عن نفس الشهر من العام الماضي، و6.7 نقطة مئوية عن الشهر الذي سبقه.



ولكن مبيعات السيارات لشركة لكزس اليابانية ارتفعت في يوليو بمقدار 32.5% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 982 وحدة، بينما انخفضت بنسبة 24.6% عن الشهر الذي سبقه.



وقال مسؤول في صناعة السيارات، إنه على الرغم من الاتجاه الانخفاضي لمبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية، ارتفعت مبيعات سيارات لكزس على أساس سنوي في شهر يوليو، وذلك يعزى إلى تراجع مبيعاتها في نفس الشهر من العام الماضي الناجم عن نقص المخزون.



وانخفضت مبيعات الشركات اليابانية - تويوتا وهوندا ونيسان وإنفينيتي - بنسب 31.9% و33.5% و35% و19.6% على أساس سنوي على التوالي.



يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قررت اليابان إزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول الخاضعة لوضع تجاري تفضيلي في غضب واضح ضد أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي التي أمرت الشركات اليابانية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية.



في شهر يوليو، فرضت اليابان أيضا ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد هي مادة المقاومة وغاز النقش والبولي أميد - والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة.