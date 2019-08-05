الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

انخفاض مبيعات السيارات اليابانية في سيئول خلال يوليو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
شهدت مبيعات السيارات اليابانية في السوق الكورية الجنوبية تراجعا حادا في يوليو الماضي وسط الخلاف التجاري المتزايد بين كوريا الجنوبية واليابان.

أوضحت رابطة مستوردي وموزعي السيارات الكورية (KAIDA) اليوم الاثنين أن عدد السيارات اليابانية المسجلة حديثا في يوليو الماضي بلغت 2،674 وحدة متراجعة بنسبة 17.2% عن نفس الشهر من العام السابق، و32.2% عن الشهر الذي سبقه.

ووصلت حصة السيارات اليابانية في السوق المحلي للسيارات الأجنبية في الشهر الماضي إلى 13.7% منخفضة بمقدار نقطتين مئويتين عن نفس الشهر من العام الماضي، و6.7 نقطة مئوية عن الشهر الذي سبقه.

ولكن مبيعات السيارات لشركة لكزس اليابانية ارتفعت في يوليو بمقدار 32.5% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 982 وحدة، بينما انخفضت بنسبة 24.6% عن الشهر الذي سبقه.

وقال مسؤول في صناعة السيارات، إنه على الرغم من الاتجاه الانخفاضي لمبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية، ارتفعت مبيعات سيارات لكزس على أساس سنوي في شهر يوليو، وذلك يعزى إلى تراجع مبيعاتها في نفس الشهر من العام الماضي الناجم عن نقص المخزون.

وانخفضت مبيعات الشركات اليابانية - تويوتا وهوندا ونيسان وإنفينيتي - بنسب 31.9% و33.5% و35% و19.6% على أساس سنوي على التوالي.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قررت اليابان إزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول الخاضعة لوضع تجاري تفضيلي في غضب واضح ضد أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي التي أمرت الشركات اليابانية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية.

في شهر يوليو، فرضت اليابان أيضا ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد هي مادة المقاومة وغاز النقش والبولي أميد - والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

منذ يوم

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

منذ حوالي 4 ساعات

احذرى.. أفعال غير مسموحة فى الكشف عند طبيب النساء

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

ستوديو

انفجار في معهد الأورام بالمنيل ونشوب حريق بطابقه الثاني

رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد: "أنفها تشوه تمامًا"

لأول مرة.. صور ريهام سعيد أثناء إصابتها بمرض خطير في الوجه

رياضة

تشينج تحرز أول لقب فى مسيرتها بسان هوزيه

جوارديولا يكشف سبب استبعاد محرز أمام ليفربول

إصابة "دى ماريا" تربك حسابات باريس سان جيرمان

الكويت يتغلب على السعودية بثنائية فى بطولة اتحاد غرب آسيا

الرئيس نيوز

الصحة: وفاة 19 مواطنا وإصابة 30 في حادث معهد الأورام

بالفيديو: ريهام سعيد تكشف مكالمتها "الغريبة" مع أمير كرارة

مصريان مرشحان لخلافة "الظواهري" في قيادة تنظيم "القاعدة".. من هما؟

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث الإسكندرية

منوعات

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

كشكول

اليوم.. بدء تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثاني

ألبوم صور لحادث حريق معهد الأورام

الصحة: ١٧ وفاة و٣٢ مصاباً في "حادث معهد الأورام"

رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد حادثة الحريق.. صور

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

فوائد قرع العسل لصحة الجسم

بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات

“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين

انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

مناقشة "اللون العاشق" بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

ثقافة الإسكندرية يناقش رواية "محركو الدمى"

"حواديت الأراجوز" و"موسيقى عربية" بمعرض الإسكندرية الصيفي للكتاب

عرض فيلم "طار فوق عش المجانين" بدار "هن".. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك