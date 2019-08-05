مبيعات سيارات "هيونداي وكيا" تتجاوز مليون وحدة

تجاوزت مبيعات السيارات الهجينة لشركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها حاجز المليون وحدة في الأسواق العالمية.



قالت رابطة كوريا لمصنعي السيارات اليوم الاثنين أن مبيعات السيارات الهجينة للشركات المحلية لإنتاج السيارات 34،342 وحدة في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 17.4% عن نفس الفترة من العام الماضي(29،260 وحدة).



بينما تراجعت مبيعات سيارات الديزل، باستثناء المركبات التجارية، بنسبة 15.2% إلى 194،544 وحدة.



يذكر أن الشركات المحلية لصناعة السيارات، ما عدا شركتا هيونداي وكيا، لا تنتج السيارات الهجينة.



سجلت مبيعات السيارات الهجينة لـ هيونداي وكيا 117،109 وحدات داخل وخارج البلاد في النصف الأول من هذا العام لتصل مبيعات السيارات الهجينة التراكمية لهما إلى 1،007،838 وحدة.



وجاء ذلك بعد مرور 10 أعوام فقط من طرح هيونداي سيارة "أفانتي إل بي أي هايبريد" في يوليو 2009 في السوق المحلي.



وسجلت مبيعات السيارات الهجينة 341،702 وحدة في السوق المحلي، فيما بلغت 666،136 وحدة في الأسواق الخارجية.



وتصدرت سيارة "نيرو" لـ كيا السيارات الهجينة، مسجلة مبيعاتها 318،917 وحدة.



وتليها "سوناتا هايبريد"(238،404 وحدات) و"أيونيك هايبريد"(169،617 وحدة) و"كي 5 هايبريد"(144،871 وحدة).



وفي السوق المحلي، أصبحت سيارة "جراندر هايبريد" أكثر السيارات الهجينة مبيعا(90،397 وحدة)، وتليها "نيرو هايبريد"(72،695 وحدة) و"سوناتا هايبريد"(72،522 وحدة).