اليوم.. صرف معاشات أغسطس المحولة على البريد والبنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر أغسطس وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.34 ليصبح غداً أيضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك .



وشددت الوزارة على ضرورة انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف المعاشات بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه.



كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من الخميس الماضى لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.