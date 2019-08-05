سول تحدد الحد الأدنى للأجور بـ7.16 دولار بالساعة

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2020 سيتم تحديده بـ8.590 وون (7.16 دولارا أمريكيا) في الساعة، حسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء.



ونشرت وزارة العمل الحد الأدنى للأجور للعام المقبل في منشور في الجريدة الرسمية للحكومة، قائلة: «إن الأجر بالساعة سيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع أماكن العمل اعتبارا من 1 يناير».



وقررت لجنة الحد الأدنى للأجور الكورية الجنوبية في يوليو الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعام المقبل بنسبة 2.9%، وهو أبطأ نمو منذ عقد وسط تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل.



ووفقًا لـ "يونهاب"، فقد احتج قطاع العمل بشدة على هذا القرار وطلب من وزير العمل إطلاق العملية اللازمة لمراجعته.



وتهدف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى زيادة الدخل والاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي في ظل سياسة النمو القائم على الدخل للرئيس مون جيه-إن.



وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس مون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10،000 وون بحلول عام 2020.