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عالم

إطلاق خط جوى يربط شرقى الصين مع ميانمار

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:28 ص
الصين
الصين
وكالات
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تم إطلاق خط جوي يربط مدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، وماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار.

وذكرت مجموعة آنهوي للطيران المدني، بدأت الخطوط الجوية الميانمارية الدولية تشغيل الخط منذ يوم السبت الماضي باستخدام طائرات إيرباص إيه 319، من خلال رحلات في أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

ووفقا للجدول، تنطلق رحلة الذهاب من ماندالاي في الساعة 5:25 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لتصل إلى خفي في الساعة 10:05 مساء بتوقيت بكين، بينما تغادر الطائرة خفي في الساعة 11:05 مساء بتوقيت بكين لتصل إلى ماندالاي في الساعة الواحدة صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

ويعد الخط أول خط جوي يربط بين خفي وماندالاي.
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