القوات المسلحة الكاميرونية: سنعزز إجراءات الأمن بالمنطقة الشرقية

أعرب القائد العام لهيئة الأركان بالقوات المسلحة الكاميرونية الجنرال ريني كلاودي ميكا، اليوم الإثنين، عن القلق إزاء ازدياد حالة الفوضى الأمنية بالمنطقة الشرقية للبلاد، وتعهد ببذل الجهود لاستعادة السلام.



وصرح "ميكا" للصحفيين بعد زيارة عمل ليومين، للمنطقة: "نحن نواجه قضايا أمنية (هناك) بسبب الأزمة بجمهورية افريقيا الوسطى"، مضيفا: "ونتابع الوضع عن كثب".



وقال مصدر من الجيش الكاميروني إن الكاميرون تتشاطر حدودها الشرقية مع جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يسبب المتمردون المسلحون، فوضى هنا.



وقال ميكا: "بصراحة، طلبت من قواتنا بذل المزيد من الجهود لضمان أمن الكاميرونيين وممتلكاتهم".



ويوم الخميس، فرض حاكم المنطقة الشرقية، فنسنت غريغور امفوغو، حظر التجوال بالمنطقة، بسبب "تزايد الفوضى الأمنية والجرائم"، وارتكاب جرائم قتل "في الليل غالبا".