النزاع "الصينى الأمريكى" سيعرقل توسع إنتاج الغاز الطبيعى بالولايات المتحدة

قال أحد كبار المحللين في شركة "وود ماكنزي" للاستشارات إن النزاع التجاري "الأمريكي-الصيني" الجاري سيعرقل التوسع في القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة.



وأفاد أليكس مونتون، المحلل الرئيسي لأبحاث الأمريكتين للغاز الطبيعي المسال في "وود ماكنزي" خلال ندوة شبكية أجرتها الشركة الاستشارية مؤخرا، إن النزاع التجاري يمثل عائقا أمام توقيع مزيد من الاتفاقات طويلة الأجل بين الصين والولايات المتحدة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال.



وذكر مونتون أن الصين لديها الآن القليل من الانخراط في السوق الأمريكية في هذا المجال، مع توقيع اتفاق واحد فقط طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال حتى الآن.



وتابع: "كلما طال النزاع، كلما زاد التأثير السلبي فيما يتعلق بتجارة الغاز الطبيعي المسال بين الولايات المتحدة والصين".



ولفت مونتون إلى أنه منذ بدء الحرب التجارية، توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الصين بشكل أساسي في انتظار التوصل إلى قرار من المفاوضات التجارية، مضيفا أنه "في أعقاب التوصل إلى قرار، فإن كل ذلك سيتجه صعودا".



وأشار المحلل إلى أن إمكانات كل من نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الصين ونمو المعروض من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة هائلة.



ومن المتوقع أن تصبح الصين والولايات المتحدة أكبر مستورد ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على التوالي بحلول 2024، وذلك وفقا لأحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية.