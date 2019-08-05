أسعار النفط تنخفض مع تأجيج الحرب التجارية بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت إنها تهرب النفط.



وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 % إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 % إلى 55.42 دولارا للبرميل.



وهبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأمريكي نحو واحد بالمئة.



وقال جولدمان ساكس في تقرير بحثي: "الطلب على النفط مخيب للآمال... في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري".



وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.



ويوسع إعلان ترامب نطاق الرسوم الأمريكية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.



وتعهدت الصين يوم الجمعة بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا.



وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.