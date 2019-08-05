تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:14 ص
وكالاتطباعة
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر496 نقطة أو ما يعادل 35.2% ليصل إلى 87.20590 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 85ر36 نقطة، أو40ر2%، ليصل إلى 61.1496 نقطة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر496 نقطة أو ما يعادل 35.2% ليصل إلى 87.20590 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 85ر36 نقطة، أو40ر2%، ليصل إلى 61.1496 نقطة.