تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.



وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر496 نقطة أو ما يعادل 35.2% ليصل إلى 87.20590 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 85ر36 نقطة، أو40ر2%، ليصل إلى 61.1496 نقطة.