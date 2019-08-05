تشينج تحرز أول لقب فى مسيرتها بسان هوزيه

فازت الصينية تشينج سايساي على أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء 6-3 و7-6 الليلة الماضية لتحرز لقب بطولة سان هوزيه للتنس.



وشقت تشينج غير المصنفة طريقها في البطولة محققة انتصارات مفاجئة قبل أن تنهي مشوارها بالفوز على سبالينكا المصنفة الثانية

لتحرز أول لقب في مسيرتها.



وقالت تشينج: "قبل خمس سنوات حققت أول فوز في مسيرتي ببطولات المحترفات هنا. الآن بعد خمس سنوات أفوز بلقبي الأول هنا.. إنه شيء مذهل".



وتابع: "أنا سعيدة جدا بالطريقة التي لعبت بها طيلة البطولة. كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي".



وتفوقت تشينج بفضل ضربات إرسالها القوية واستفادتها من خمس فرص أتيحت لها لكسر إرسال منافستها.



وبعد فوز تشينج بالمجموعة الأولى، فازت سبالينكا بثلاثة أشواط متتالية لتتقدم 3-2 لكن المصنفة العاشرة عالميا لم تستطع الاستفادة من أفضليتها.