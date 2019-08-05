المكسيك تدرس تقديم طلب لتسليم منفذ هجوم "إل باسو"

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن المكسيك تدرس تقديم طلب لتسليم المشتبه به في حادث إطلاق النار في مدينة إل باسو بولاية تكساس يوم السبت إليها، لأن ستة من القتلى من المواطنين المكسيكيين.



وقال إبرارد للصحفيين أمس الأحد: "نحن نصنف هذا الحادث على أنه هجوم إرهابي على الجالية المكسيكية الأمريكية والمواطنين المكسيكيين في الولايات المتحدة".



وذكر إبرارد أن مكتب المدعي العام المكسيكي كان يدرس ما إذا كان يمكن أن يتم اتهام المشتبه به البالغ من العمر 21 عامًا بتهم تتعلق بالإرهاب ضد المكسيكيين في الولايات المتحدة.



وقال إنه يتطلع إلى معرفة ما إذا كان يمكن توجيه اتهام إلى من باع السلاح المستخدم في الهجوم إلى المشتبه به.



وتقع المدينة على الحدود مع المكسيك، قبالة مدينة سيوداد خواريز مباشرةً. ويعبر العديد من المكسيكيين الحدود كل يوم إما للعمل أو التسوق في الولايات المتحدة.



وقالت السلطات الأمريكية إنه يجرى التحقيق في المذبحة على أنها "إرهاب داخلي" وأن المدعين يدرسون أيضًا اتهام المشتبه فيه بارتكاب جرائم اتحادية تتعلق بالكراهية.



وتعتقد الشرطة أن الرجل قد يكون مسؤولًا عن "بيان" تم نشره عبر الإنترنت قبل وقت قصير من إطلاق النار، يقول إن الهجوم يأتي ردًا على "الغزو الإسباني واللاتيني لتكساس".