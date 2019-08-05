الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

مسلح يقتل 9 أشخاص بينهم شقيقته فى ولاية أوهايو الأمريكية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:09 ص
مسلح يقتل 9 أشخاص
مسلح يقتل 9 أشخاص بينهم شقيقته فى ولاية أوهايو الأمريكية
وكالات
طباعة
قالت السلطات إن مسلحا يرتدي درعا واقيا وقناعا، فتح النار بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية اليوم الإثنين، فقتل تسعة بينهم شقيقته وأصاب 27 آخرين وذلك في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشرطة ورئيس بلدية دايتون إن ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الحادث وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.

وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي‭‭ ‬‬"الضباط تحركوا... على الفور وأنهوا هذا فعليا في 30 ثانية".

وأفادت الشرطة بأن المسلح اسمه كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحا ببندقية مزودة بخزنة يمكن أن تحمل مئة رصاصة.

وأضافت الشرطة أنه كان يرتدي واقيا للأذن ومعه بندقية صيد في سيارته.

وكانت شقيقته ميجان بيتس من بين أول الضحايا الذين لقوا حتفهم.‭‭ ‬‬ وذكر بييل أن الشقيقين كانا قد وصلا في المركبة ذاتها مع مرافق ثالث في وقت سابق من المساء لكن انفصلا قبل المذبحة. وأضاف أن المرافق أصيب في إطلاق النار.

وأبلغ بييل الصحفيين بأن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريجون التاريخية التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

وأظهر تسجيل مصور خارج حانة (نيد بيبرز بار) روادها وهم يستمعون بليلة صيفية ثم اضطروا فجأة للفرار بعد سماع دوي الأعيرة النارية ووصول الضباط إلى المنطقة سريعا وفتحهم النار على المشتبه به.

وقال قائد الشرطة بييل إن كثيرين دخلوا الحانة مسرعين في محاولة للفرار من رصاصات المهاجم.

وأضاف: "لو كان ذلك الفرد نجح في اجتياز باب (حانة) نيد بيبرز ومعه هذا السلاح المتطور لكان أوقع عدد كارثي من القتلى والمصابين".

وتابع أنه لم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.
ومضى يقول: "نحن في مرحلة مبكرة للغاية من التحقيقات. أي إشارة في هذا التوقيت إلى دافع (معين) ستكون غير مسؤولة... ليست لدينا معلومات كافية للإجابة على السؤال الذي أن يعرفه الجميع ‭.‬‬لماذا؟‭‭".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

منار سعيد تكشف كواليس اختيارها لمجاورة الرئيس في مؤتمر الشباب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

منذ ساعة و 17 دقيقة

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يقدم دعمه وتعازيه لأسر ضحايا انفجار أمام معهد الأورام

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

مسلح يقتل 9 أشخاص بينهم شقيقته فى ولاية أوهايو الأمريكية

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ستوديو

انفجار في معهد الأورام بالمنيل ونشوب حريق بطابقه الثاني

رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد: "أنفها تشوه تمامًا"

لأول مرة.. صور ريهام سعيد أثناء إصابتها بمرض خطير في الوجه

رياضة

تشينج تحرز أول لقب فى مسيرتها بسان هوزيه

جوارديولا يكشف سبب استبعاد محرز أمام ليفربول

إصابة "دى ماريا" تربك حسابات باريس سان جيرمان

الكويت يتغلب على السعودية بثنائية فى بطولة اتحاد غرب آسيا

الرئيس نيوز

بالفيديو: ريهام سعيد تكشف مكالمتها "الغريبة" مع أمير كرارة

مصريان مرشحان لخلافة "الظواهري" في قيادة تنظيم "القاعدة".. من هما؟

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث الإسكندرية

"الجبهة الثورية" تنشر اتفاقها مع "قوى التغيير" بعد تنصلها منه

منوعات

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

كشكول

ألبوم صور لحادث حريق معهد الأورام

الصحة: ١٧ وفاة و٣٢ مصاباً في "حادث معهد الأورام"

رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد حادثة الحريق.. صور

النيابة تخاطب معهد ناصر لحصر أعداد الضحايا والمصابين بحريق الأورام

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

فوائد قرع العسل لصحة الجسم

بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات

“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين

انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "طار فوق عش المجانين" بدار "هن".. الليلة

اليوم.. مناقشة ديوان "ماذا أكون؟" بمعرض الإسكندرية للكتاب

تعرف على أنشطة مركز الحرية للإبداع اليوم

اليوم.. "أجازة سعيدة" يستأنف نشاطه بالسحيمى

صفحتنا ع الفيس بوك