مسلح يقتل 9 أشخاص بينهم شقيقته فى ولاية أوهايو الأمريكية

قالت السلطات إن مسلحا يرتدي درعا واقيا وقناعا، فتح النار بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية اليوم الإثنين، فقتل تسعة بينهم شقيقته وأصاب 27 آخرين وذلك في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.



وقالت الشرطة ورئيس بلدية دايتون إن ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الحادث وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.



وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي‭‭ ‬‬"الضباط تحركوا... على الفور وأنهوا هذا فعليا في 30 ثانية".



وأفادت الشرطة بأن المسلح اسمه كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحا ببندقية مزودة بخزنة يمكن أن تحمل مئة رصاصة.



وأضافت الشرطة أنه كان يرتدي واقيا للأذن ومعه بندقية صيد في سيارته.



وكانت شقيقته ميجان بيتس من بين أول الضحايا الذين لقوا حتفهم.‭‭ ‬‬ وذكر بييل أن الشقيقين كانا قد وصلا في المركبة ذاتها مع مرافق ثالث في وقت سابق من المساء لكن انفصلا قبل المذبحة. وأضاف أن المرافق أصيب في إطلاق النار.



وأبلغ بييل الصحفيين بأن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريجون التاريخية التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.



وأظهر تسجيل مصور خارج حانة (نيد بيبرز بار) روادها وهم يستمعون بليلة صيفية ثم اضطروا فجأة للفرار بعد سماع دوي الأعيرة النارية ووصول الضباط إلى المنطقة سريعا وفتحهم النار على المشتبه به.



وقال قائد الشرطة بييل إن كثيرين دخلوا الحانة مسرعين في محاولة للفرار من رصاصات المهاجم.



وأضاف: "لو كان ذلك الفرد نجح في اجتياز باب (حانة) نيد بيبرز ومعه هذا السلاح المتطور لكان أوقع عدد كارثي من القتلى والمصابين".



وتابع أنه لم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

ومضى يقول: "نحن في مرحلة مبكرة للغاية من التحقيقات. أي إشارة في هذا التوقيت إلى دافع (معين) ستكون غير مسؤولة... ليست لدينا معلومات كافية للإجابة على السؤال الذي أن يعرفه الجميع ‭.‬‬لماذا؟‭‭".