زعيمة هونج كونج: المحتجون يمثلون تحديًا لسيادة الصين

قالت زعيمة هونج كونج، كاري لام، التي تحوطها المشكلات، اليوم الاثنين، إن الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة في الآونة الأخيرة تدفعها إلى شفا "وضع بالغ الخطورة"، وتشكل تحديا لسيادة الصين.



وبحسب رويترز، فقد تحدثت لام بينما تشهد أجزاء كثرة من المستعمرة البريطانية السابقة إضرابا شل حركة المرور والقطارات، وجاء بعد احتجاجات عنيفة أخرى وقعت في مطلع الأسبوع.



وتشهد المدينة التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني، ثم توسعت لاحقا للمطالبة بمزيد من الديمقراطية واستقالة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج.



وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونج كونج منذ عودة المدينة للحكم الصيني قبل 22 عاما.



وهناك دعوة لإضراب عام في هونج كونج اليوم الاثنين.