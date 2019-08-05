الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

"التغيير السودانية" تبحث بين أكثر من 100 شخصية لاختيار الوزراء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:40 ص
التغيير السودانية
"التغيير السودانية" تبحث بين أكثر من 100 شخصية لاختيار الوزراء
عبير سليم
طباعة
كشفت صحيفة الصيحة السودانية، أن قيادات بقوى إعلان الحرية والتغيير، بدأت عملية تنقيح واسعة لأكثر من 100 اسم لشغل وظائف الوزراء في الفترة الانتقالية المقبلة، من بينهم أكاديميون يعملون داخل السودان وخارجه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن قيادات التغيير بدأت استعراض الأسماء والتي تم التداول من قبل حولها بغية الوصول إلى 20 وزيرًا بحسب ما ورد في الإعلان الدستوري.

ولم يستبعِد المصدر وجود تباين وتقاطعات في وجهات النظر بسبب استبعاد أو اختيار الشخصيات المنوط بها تولي الوزارات.

ووفقًا للاعلان الدستوري الذي تم توقيعه أمس الأحد بالأحرف الأولى بين الأطراف السودانية، فأنه من الضروري تنصيب مجلس السيادة أولا، حيث سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمامه قبل أن يشرع في تشكيل حكومته.

وكان القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير فيصل بابكر، أكد قبل يومان في تصريحات صحفية، اختيار قوى التغيير لـ 5 شخصيات لقيادة مجلس السيادة بالشراكة مع تلك التي يعينها المجلس العسكري الانتقالي، لكنه فضل عدم الكشف عنها.

تجدر الاشارة إلى أنه قد أعلن أمس أن مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق الذي تم بينهما سيكون يوم 17 اغسطس الجاري، على أن يكون تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي يوم 18 أغسطس.

وسيتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء في الـ 28 من الشهر نفسه، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء في 30 من أغسطس، الذين سيؤدون القسم في 31 منه، وسيعقد مجلس الوزراء أولى اجتماعاته وفق المصفوفة في ذات اليوم، فيما يعقد في الأول من سبتمبر أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على أن تبدأ في ذات اليوم عملية السلام الشامل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

البترول: انفجار معهد الأورام بعيد عن شبكة الغاز بالمنطقة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان الرسمى عن أعداد المصابين

منذ حوالي 10 ساعة

منار سعيد تكشف كواليس اختيارها لمجاورة الرئيس في مؤتمر الشباب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

مسلح يقتل 9 أشخاص بينهم شقيقته فى ولاية أوهايو الأمريكية

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ستوديو

انفجار في معهد الأورام بالمنيل ونشوب حريق بطابقه الثاني

رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد: "أنفها تشوه تمامًا"

لأول مرة.. صور ريهام سعيد أثناء إصابتها بمرض خطير في الوجه

رياضة

تشينج تحرز أول لقب فى مسيرتها بسان هوزيه

جوارديولا يكشف سبب استبعاد محرز أمام ليفربول

إصابة "دى ماريا" تربك حسابات باريس سان جيرمان

الكويت يتغلب على السعودية بثنائية فى بطولة اتحاد غرب آسيا

الرئيس نيوز

بالفيديو: ريهام سعيد تكشف مكالمتها "الغريبة" مع أمير كرارة

مصريان مرشحان لخلافة "الظواهري" في قيادة تنظيم "القاعدة".. من هما؟

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث الإسكندرية

"الجبهة الثورية" تنشر اتفاقها مع "قوى التغيير" بعد تنصلها منه

منوعات

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

كشكول

ألبوم صور لحادث حريق معهد الأورام

الصحة: ١٧ وفاة و٣٢ مصاباً في "حادث معهد الأورام"

رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد حادثة الحريق.. صور

النيابة تخاطب معهد ناصر لحصر أعداد الضحايا والمصابين بحريق الأورام

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

فوائد قرع العسل لصحة الجسم

بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات

“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين

انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "طار فوق عش المجانين" بدار "هن".. الليلة

اليوم.. مناقشة ديوان "ماذا أكون؟" بمعرض الإسكندرية للكتاب

تعرف على أنشطة مركز الحرية للإبداع اليوم

اليوم.. "أجازة سعيدة" يستأنف نشاطه بالسحيمى

صفحتنا ع الفيس بوك