"التغيير السودانية" تبحث بين أكثر من 100 شخصية لاختيار الوزراء

كشفت صحيفة الصيحة السودانية، أن قيادات بقوى إعلان الحرية والتغيير، بدأت عملية تنقيح واسعة لأكثر من 100 اسم لشغل وظائف الوزراء في الفترة الانتقالية المقبلة، من بينهم أكاديميون يعملون داخل السودان وخارجه.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن قيادات التغيير بدأت استعراض الأسماء والتي تم التداول من قبل حولها بغية الوصول إلى 20 وزيرًا بحسب ما ورد في الإعلان الدستوري.



ولم يستبعِد المصدر وجود تباين وتقاطعات في وجهات النظر بسبب استبعاد أو اختيار الشخصيات المنوط بها تولي الوزارات.



ووفقًا للاعلان الدستوري الذي تم توقيعه أمس الأحد بالأحرف الأولى بين الأطراف السودانية، فأنه من الضروري تنصيب مجلس السيادة أولا، حيث سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمامه قبل أن يشرع في تشكيل حكومته.



وكان القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير فيصل بابكر، أكد قبل يومان في تصريحات صحفية، اختيار قوى التغيير لـ 5 شخصيات لقيادة مجلس السيادة بالشراكة مع تلك التي يعينها المجلس العسكري الانتقالي، لكنه فضل عدم الكشف عنها.



تجدر الاشارة إلى أنه قد أعلن أمس أن مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق الذي تم بينهما سيكون يوم 17 اغسطس الجاري، على أن يكون تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي يوم 18 أغسطس.



وسيتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء في الـ 28 من الشهر نفسه، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء في 30 من أغسطس، الذين سيؤدون القسم في 31 منه، وسيعقد مجلس الوزراء أولى اجتماعاته وفق المصفوفة في ذات اليوم، فيما يعقد في الأول من سبتمبر أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على أن تبدأ في ذات اليوم عملية السلام الشامل.