الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:31 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. تعرف على ماحدث داخل معهد الأورام لحظة الانفجار

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورم لـ16 وفاة وإصابة 21 آخرين

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ads

ستوديو

انفجار في معهد الأورام بالمنيل ونشوب حريق بطابقه الثاني

رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد: "أنفها تشوه تمامًا"

لأول مرة.. صور ريهام سعيد أثناء إصابتها بمرض خطير في الوجه

رياضة

جوارديولا يكشف سبب استبعاد محرز أمام ليفربول

إصابة "دى ماريا" تربك حسابات باريس سان جيرمان

الكويت يتغلب على السعودية بثنائية فى بطولة اتحاد غرب آسيا

مدرب أرسنال: متفائل بعودة لاكازيت سريعا

الرئيس نيوز

بالفيديو: ريهام سعيد تكشف مكالمتها "الغريبة" مع أمير كرارة

مصريان مرشحان لخلافة "الظواهري" في قيادة تنظيم "القاعدة".. من هما؟

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث الإسكندرية

"الجبهة الثورية" تنشر اتفاقها مع "قوى التغيير" بعد تنصلها منه

منوعات

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

كشكول

ألبوم صور لحادث حريق معهد الأورام

الصحة: ١٧ وفاة و٣٢ مصاباً في "حادث معهد الأورام"

رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد حادثة الحريق.. صور

النيابة تخاطب معهد ناصر لحصر أعداد الضحايا والمصابين بحريق الأورام

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

فوائد قرع العسل لصحة الجسم

بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات

“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين

انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "طار فوق عش المجانين" بدار "هن".. الليلة

اليوم.. مناقشة ديوان "ماذا أكون؟" بمعرض الإسكندرية للكتاب

تعرف على أنشطة مركز الحرية للإبداع اليوم

اليوم.. "أجازة سعيدة" يستأنف نشاطه بالسحيمى

صفحتنا ع الفيس بوك