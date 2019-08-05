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سياسي

برلماني يطالب بإصدار قانون يغلظ العقوبة على مرتكبي "الغش في الدواء"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:23 ص
النائب خالد هلالي
النائب خالد هلالي
إسلام نصير
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طالب النائب خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإصدار قانون يغلظ العقوبة على مرتكبي جريمة الغش في الدواء وبيع وتداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية.

وناشد "هلالى" في تصريحات صحفية، المجلس الأعلى للإعلام والجهات الرقابية المعنية بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وغيرها)، لغلق الصفحات التى تروج وتعلن عن أدوية دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، أو تروج لأدوية غير صالحة، كما دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات أو شراء أدوية مجهولة المصدر.

وأكد هلالي، أهمية وجود هيئة للدواء بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد والتموين الطبي، ليتم الرقابة بشدة على كل ما يخص الدواء من إنتاج وتصنيع وبيع وشراء وغيرها.
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