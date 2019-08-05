بالصور.. حريق هائل فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد

نشب حريق هائل، منذ قليل، في مزرعة نخيل بمنطقة الفدان خلف مدرسة القصر الابتدائية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجاري السيطرة على الحريق بمساعدة المواطنين، حيث جرى الدفع بعدد من وحدات الإطفاء لمواجهة النيران، وعمل مناطق عزل عن المساكن وإكمال أعمال الإطفاء.



كان ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، يُفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة وجري الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق وجارى السيطرة عليه.