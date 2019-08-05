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حوادث

معاينة حادث معهد الأورام: تدمير واجهة المبنى.. وتضرر 10 سيارات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:01 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، فحص محيط موقع حادث معهد الأورام؛ وتبين أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام، ووجود حفرات في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار.

كما تبين أن ما يزيد عن 10 سيارات تدمرت في الحادث، وتحول منها البعض إلى أشلاء تطايرت وسقط بعضها على الأرض، مما أسفر عن اشتعال النيران بها، والأخر سقط في مياه النيل، كما تبين أن هناك حفرات على الأرض نتيجة تطاير السيارات نتيجة التصادم الشديد من السيارة التي كانت قادمة عكس الاتجاه مما تسبب في الإضرار بمحيط المعهد.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، وتشكيل لجنة هندسية، لفحص المعهد والمنطقة المحيطة وإعداد تقرير عن حالتها ووضعها وتضررها من الحادث من عدمه.

كان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة صرح بارتفاع أعداد وفيات حادث معهد الأورام الذي وقع منذ قليل إلى ١٧ حالة وفاة، و٣٢ مصابًا، مشيرًا إلى الدفع بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث.

وأوضح مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفًا أن الوزيرة قامت فور وقوع الحادث بزيارة المصابين بالمعهد للوقوف على حالتهم الصحية، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد.

وصرح مصدر أمنى بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.
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