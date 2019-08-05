المعمل الجنائى يفحص حادث معهد الأورام للوقوف على ملابساته

تقوم الأجهزة المختصة، بإجراء الفحص الفني لحادث اصطدام سيارات مما أدى إلى انفجار بمحيط معهد الأورام، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.



وأكدت مصادر أنه عقب انتهاء المعمل الجنائي من المعاينة وفحص السيارة المتسببة في الحادث سيتم الإعلان عن تفاصيل الواقعة.



وذكرت مصادر أن جميع السيناريوهات مطروحة، وأن الحادث قد يكون ناتج عن انفجار تانك بنزين السيارة المتسببة في الحادث وسرعتها الزائدة، وقد يكون عمل عدائي تم استخدام مواد بدائية الصنع لتنفيذه، لأن المتفجرات تترك آثار حفرة في الأرض وهذا لم يحدث جراء الانفجار.



وأكد المصدر أن قائد السيارة «المتوفي» المتسببة في الحادث يتم فحصه سياسيًا وجنائيًا.



من جانبها قامت قوات الشرطة ومتطوعين بجمعية الهلال الأحمر بنقل المصابين والضحايا، بسرعة فائقة لإتمام عملية إنقاذ المصابين.



وقامت قوات الحماية المدنية بتعقيم مبني معهد الأورام والمستشفيات والمباني المجاورة احترازا من ارتكاب أعمال عدائية، وتأمين سكان المنطقة.



وقال شهود عيان إن أضرارا لحقت بمبنى معهد الأورام، مما أدى إلى إخلاء المبنى وتوزيع جميع المرضى إلى المستشفيات المجاورة، وشارك أطباء وطاقم تمريض المعهد في عملية إخلاء المبنى.



يذكر أن مصدر أمنى صرح أنه مساء أمس، وحال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.