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الثقافة

عرض فيلم "طار فوق عش المجانين" بدار "هن".. الليلة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:52 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنظم دار "هن" للنشر بمقرها الكائن بشارع القصر العيني٬ في السابعة من مساء اليوم الإثنين٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "طار فوق عش المجانين" للنجم العالمي جاك نيكلسون٬ ومن إخراج ميلوش فورمان٬ عن قصة تحمل نفس العنوان لــ كين كيسي. الفيلم إنتاج 1975 وتبلغ مدة عرضه 134 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول المجرم المثير للمشاكل "ماكمرفي" يظهر ذات يوم مقيد اليدين في مستشفى للأمراض العقلية، وبدا أن السجن الذي كان فيه أراد أن يتخلص منه إذ أصبح سلوكه خارجًا عن السيطرة، وهناك أيضًا بعض الادعاءات بأن ماكمفرفي قد زيف المرض العقلي، حتى ينتقل من السجن إلى المستشفى الأكثر راحة.

وأثناء اعتياده على المستشفى أدرك سريعًا أن الممرضة الرئيسية "ميلدريد راتشيد" تستخدم أسلوب التلاعب والتهديد لتجبر المرضى على فعل أي شيء تريده، لكن ماكمرفي لن ينكسر بهذه السهولة، فيحاول أن يعارض الممرضة راتشيد بأي طريقة حتى أنه ذات يوم أخرج المرضى الآخرين من المستشفى وذهب في جولة ممتعة على قارب صيد معهم، كان ماكمرفي واثقًا أن بإمكانه فعل ما يحلو له وكل ما تستطيع السلطات عمله هو أخذه للمستشفى مرة أخرى.
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